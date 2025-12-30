12月13日、東京・世田谷区で「世田谷一家殺害事件」の解決を願う集会が開かれた。発生から25年がたち、当時は生まれていなかった生徒たちも参加し、解決に向けた世代を超えた連帯を強めた。いまだ犯人の手がかりさえつかめていないが、希望もある。26年目で容疑者逮捕となった「名古屋主婦殺害事件」の被害者遺族、高羽さん親子の戦いが一筋の光を照らす。【映像】犯人が現場に残した遺留品の数々（実際の映像）残忍な犯行と、