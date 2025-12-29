愛犬家がしがちな『親バカ行為』4選 「番犬」から「家族」へと犬の認識も変わり、愛犬と一緒にいる時間が格段に長くなった現代。良い反面、行き過ぎた愛情は『親バカ』と認定されてしまうことも。 愛犬家がしがちな親バカ行為をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。 1.欲しがるままフードやおやつを与える 愛犬にねだられるままにフードやおやつを与えていると、当然ですが太ってしまいます。『肥満は