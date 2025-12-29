愛犬家がしがちな『親バカ行為』4選

「番犬」から「家族」へと犬の認識も変わり、愛犬と一緒にいる時間が格段に長くなった現代。良い反面、行き過ぎた愛情は『親バカ』と認定されてしまうことも。

愛犬家がしがちな親バカ行為をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。

1.欲しがるままフードやおやつを与える

愛犬にねだられるままにフードやおやつを与えていると、当然ですが太ってしまいます。『肥満は万病のもと』この言葉は人間だけではなく犬にも当てはまるもの。

おねだりが可愛くてつい…気持ちはわからなくもありませんが、ここはグッと我慢しましょう。愛犬の健康を守れるのは飼い主さんだけです。愛犬の適正体重を把握し、維持できるよう健康管理に努めることが真の『愛犬家』といえます。

2.どんなときも愛犬優先

何事も愛犬が優先！自分のことは後回し…これも一種の親バカ行為だといえるでしょう。例えば「散歩に行きたい」「遊んでほしい」などの要求にその都度応えていると、自分の希望はすぐに通ることを覚えてしまいわがままになってしまうことも。

愛犬の気持ちを汲んであげることは必要ですが、生活の中心に常に愛犬がいる状態は少なからず飼い主さんにもストレスがかかります。しつけにも苦戦するかもしれません。『受け入れる』ことと『甘やかす』ことは別物としっかり認識しましょう。

3.愛犬を擬人化してしまう

愛犬が可愛いあまり、無意識のうちに擬人化していませんか？愛犬に対して赤ちゃん言葉を使ったり、洋服を着せて写真を撮ったり…。行為自体はNGではありませんが、行き過ぎた行為は完全に『親バカ』だと言わざるを得ません。

人間の子どもと接するような感覚になってしまい、気づかないうちにエスカレートしてしまう危険性があります。犬と人間は違う生き物だと改めて見つめなおし、ぜひ犬という動物の生態を理解してあげてください。愛犬が幸せに暮らすヒントが見つかるはずですよ。

4.常に一緒にいる

外飼いから室内飼育が一般的になった現代では、犬との距離も非常に近くなっています。もちろん喜ばしいことではありますが、四六時中ずっと一緒にいることは良いとはいえません。犬の自立性が育ちませんし、過度にかまわれるとストレスを覚えます。

どこへ行くのにも愛犬と一緒…こちらも行き過ぎると『親バカ』認定です。人が多すぎる場所や大きな音が鳴る場所にも連れて行っていませんか？多くの犬はこういった場所にストレスを感じます。個体差はありますが、愛犬の性格や個性を見つめなおしてみましょう。

犬と暮らす飼い主が周囲にすべき気遣いとは

飼い主さんにとってはわが子同然の愛犬も、社会生活を営む上での配慮は当然必要となってきます。親バカではなく愛犬家として、わんこと暮らす方が周囲にすべき気遣いとは何でしょうか。

散歩時のマナーの徹底 無駄吠えのしつけ 脱走防止 近隣との友好な関係

散歩時の最も基本的で重要な「排せつ物の処理」「ノーリードにしない」これらマナーの徹底は

必須です。いまだになくならないことが残念でなりません。排泄に関しては可能な限り家で済ませることを習慣づけましょう。

犬を飼っている方への苦情で最も多いのが「無駄吠え」です。犬が吠えることは本能とはいうものの、時間帯や頻度によっては迷惑になりかねません。しつけはきっちり行いましょう。ご近所との関係性も影響しますので『犬を飼っている』ということを軽く伝え、日ごろから良好な関係を築いておくことがポイントです。

犬が脱走するとさまざまなトラブルを引き起こす事態になりかねません。犬自身の事故だけではなく、パニックになっているためほかの人や犬を襲ってしまうかもしれません。敷地外へ逃走しないよう対策は万全に行いましょう。

まとめ

ご紹介した『親バカ行為』の中に、当てはまる項目はありませんでしたか？可愛さのあまり知らず知らずのうちにしてしまっているかもしれませんね。犬らしい生活を送らせてあげることを心がけ、そのうえで愛犬の気持ちに寄り添ってあげましょう。

親バカ行為が行き過ぎてしまうと、周囲への迷惑にもなりかねません。周りへの気遣いを忘れずに生活していきましょうね。