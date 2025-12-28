JR中央線は、新宿・東京といった都心へのアクセスが良く、常に「住みたい沿線」の上位にランクインする人気エリアです。2025年3月の中央線快速・青梅線へのグリーン車導入により、西側エリアの居住価値はさらに高まっています。今回、SUUMOジャーナル（リクルート）が発表した、JR中央線の「シングル向け賃貸物件の家賃相場が安い駅ランキング2025」では、対象となった東京都内全32駅で、家賃相場に大きな幅があることが明らかに。