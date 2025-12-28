¡ÖJRÃæ±ûÀþ¡¦²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤¬Íè½Õ³«¶È¡õÆüËÜ°ä»ºÇ§Äê¤Î”¤¢¤Î»Ô”¤Î±Ø¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¡ª±Ø¤Ë¤è¤ëº¹¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
JRÃæ±ûÀþ¤Ï¡¢¿·½É¡¦Åìµþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾ï¤Ë¡Ö½»¤ß¤¿¤¤±èÀþ¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£2025Ç¯3·î¤ÎÃæ±ûÀþ²÷Â®¡¦ÀÄÇßÀþ¤Ø¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À¾Â¦¥¨¥ê¥¢¤Îµï½»²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢SUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢JRÃæ±ûÀþ¤Î¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔÆâÁ´32±Ø¤Ç¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍ£°ì¡ÖÆüËÜ°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Îò»ËÊ¸²½¤È¡¢2026Ç¯½Õ³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë±Ø¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì±Ø¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢Å´Æ»ÍøÊØÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
È¬²¦»Ò»Ô¤Î±Ø¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª 1°Ì¤Ï²ÈÄÂ5Ëü±ßÂæ¡ª
JRÃæ±ûÀþ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ±ûÀþ¤ÎÅÔÆâºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¹âÈø±Ø¡×¡Ê5.8Ëü±ß¡Ë¡¢2°Ì¤¬¡ÖÀ¾È¬²¦»Ò±Ø¡×¡Ê6.0Ëü±ß¡Ë¤È¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î±Ø¤¬¾å°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¾å°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¹âÈø±Ø¡Ê5.8Ëü±ß¡Ë
ÅÔÆâºÇÀ¾Ã¼¤Î±Ø¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ±ûÆÃ²÷¤äÄÌ¶ÐÆÃ²÷¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ç»ÏÈ¯Îó¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢2025Ç¯3·î¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£µþ²¦¹âÈøÀþ¤â¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µþ²¦ÀþÄ¾ÄÌ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ÇÉÜÃæ±Ø¤äÄ´ÉÛ±Ø¡¢ÌÀÂçÁ°±Ø¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£±Ø¼þÊÕ¤Ï¾¦Å¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§À¾È¬²¦»Ò±Ø¡Ê6.0Ëü±ß¡Ë
¹âÈø±Ø¤ÈÈ¬²¦»Ò±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£Î¾ÎÙ¤Î±Ø¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤ä°õ¾Ý¤¬Çö¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¬²¦»Ò»ÔÌò½ê¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¡¢È¬²¦»Ò»ÔÃæ±û¿Þ½ñ´Û¤â¶á¤¯¡£±ØËÌ¸ýÄ¾·ë¤Î¡ÖCELEOÀ¾È¬²¦»Ò¡×¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¤¿¤á³ØÀ¸¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤·Ú¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤°û¿©Å¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨3°Ì¡§ÆüÌî±Ø¡Ê6.7Ëü±ß¡Ë
ÅÚÊýºÐ»°¤È¶áÆ£Í¦¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿·ÁªÁÈ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÎò»Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÆüÌî±Ø¡×¡£±Ø¼þÊÕ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹Ã½£³¹Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹Ã½£³¹Æ»¡¦µì¹Ã½£³¹Æ»±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºß¤âÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·ÁªÁÈ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎò»Ë´Û¡×¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨3°Ì¡§À¾¹ñÊ¬»û±Ø¡Ê6.7Ëü±ß¡Ë
ÆüÌî±Ø¤«¤é3±ØÌÜ¤Î¡ÖÀ¾¹ñÊ¬»û±Ø¡×¤ÏJRÉðÂ¢ÌîÀþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤Ç¡¢±ºÏÂ±Ø¤äÀî¸ý±Ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÆîËÌ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿·ê¾ìÅªÂ¸ºß¡£±Ø¤Ë¤Ï¡Önonowa À¾¹ñÊ¬»û¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æî¸ý¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÀ¾¹ñÊ¬»û¥ì¥¬¡×¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª´Ä¶¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊ¬»û»ÔÌò½ê¤äÂ¿Ëà¿Þ½ñ´Û¡¢¹Âç¤ÊÉðÂ¢¹ñÊ¬»û¸ø±à¤â¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
º£ÃíÌÜ!? È¬²¦»Ò»Ô¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê³¹
Åìµþ¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ°ä»º¤¬¤¢¤ë³¹
2020Ç¯¤Ë¡ÖÎîµ¤Ëþ»³ ¹âÈø»³¡Á¿Í¡¹¤Îµ§¤ê¤¬ËÂ¤°·¬ÅÔÊª¸ì¡×¤¬ÅìµþÅÔ¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÍÜ»½¡¦¿¥Êª¤Ç±É¤¨¤¿È¬²¦»Ò¤ÎÎò»Ë¤ä¹âÈø»³¿®¶Ä¡¢È¬²¦»Ò¾ëÀ×¤Ê¤É30¤Î¹½À®Ê¸²½ºâ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¹âÈø»³¡×¤ÏÀ¤³¦°ìÅÐ»³µÒ¤¬Â¿¤¤»³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ë¡£µþ²¦Àþ¡Ö¹âÈø»³¸ý±Ø¡×¤Î±Ø¼Ë¤Ï·¨¸¦¸ã»á¤ÎÀß·×¤ÇÁ´ÌÌ²þ½¤¡£±ØÄ¾·ë¤Î²¹Àô»ÜÀß¡Ö¶Ë³ÚÅò¡×¤ä¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡Ö¹âÈø599¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤â³«Àß¤µ¤ì¡¢°ìÂç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ã½£³¹Æ»±è¤¤¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤ÏÉ¬¸«¡ª
JR¹âÈø±Ø¤ÈÀ¾È¬²¦»Ò±Ø¤ÎÃæ´Ö¤¢¤¿¤ê¡¢¹Ã½£³¹Æ»±è¤¤¤Ë¤Ï¡¢Ìó4¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»°ÂçÊÂÌÚ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¡¢½©¤Î¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¤¤¤Á¤ç¤¦º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ËÌ¡×2026Ç¯½Õ³«¶ÈÍ½Äê
¸½ºß¡¢Ãæ±ûÆ»È¬²¦»ÒIC¤ÎËÌÂ¦¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ËÌ¡×¡£A³¹¶è¤Î¾¦¶ÈÅï¤ÈB³¹¶è¤ÎÊ£¹çÁí¹ç»ÜÀß¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ·¿Å¹ÊÞ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£È¬²¦»Ò»ÔÌ±ÂÔË¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¬²¦»Ò±Ø¤«¤é»ÜÀß¤Þ¤Ç¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤â±¿¹ÔÍ½Äê¡£È¬²¦»ÒIC¤«¤é¶á¤¤¡¢ÅìµþÍ£°ì¤ÎÆ»¤Î±Ø¡ÖÆ»¤Î±Ø È¬²¦»ÒÂì»³¡×¤Ë¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ±ûÀþ¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¤Þ¤Ç¤Î±Ø¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¡¦2°Ì¡¦8°Ì¤ËÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î±Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23¶èÆâ¤Ç²ÈÄÂÁê¾ì¤¬ºÇ¤â°Â¤¤¤Î¤Ï13°Ì¤Î¡ÖÀ¾²®·¦±Ø¡×¡Ê8.3Ëü±ß¡Ë¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¾ïÏ¢¤Î¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×¤Ï17°Ì¡Ê8.5Ëü±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý±Ø¡§SUUMO ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë JR Ãæ±ûÀþ¤Î±Ø¡Ê·ÇºÜÊª·ï¤¬ 11 ·ï°Ê¾å¤¢¤ë±Ø¤Ë¸Â¤ë¡Ë
Ä´ººÂÐ¾ÝÊª·ï¡§±ØÅÌÊâ 15 Ê¬°ÊÆâ¡¢10 Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡Á40 Ê¿ÊÆÌ¤Ëþ¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¦1K¡¦1DK ¤ÎÊª·ï¡ÊÄê´ü¼Ú²È¤ò½ü¤¯¡Ë
¥Ç¡¼¥¿Ãê½Ð´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î¡Á2025Ç¯9·î
²ÈÄÂ¤Î»»½ÐÊýË¡¡§¾åµ´ü´ÖÃæSUUMO¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍýÈñ¤ò´Þ¤à·î³ÛÄÂÎÁ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡Ê3 Ëü±ß¡Á18 Ëü±ß¤ÇÀßÄê¡Ë
Ãæ±ûÀþ±èÀþ¤Ï¡¢¹âÈø¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢Î©Àî¡¦µÈ¾Í»û¤È¤¤¤Ã¤¿³èµ¤¤¢¤ë¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î·°¤ëÃæÌî¤Þ¤Ç¡¢±Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎJRÃæ±ûÀþ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢À¾Â¦¥¨¥ê¥¢¤Îµï½»²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿±Ø¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
