DeNA戦力外→阪神入団の楠本泰史氏「なんでこんなに記者の方が…」今季限りで現役を引退した楠本泰史氏は、7年間を過ごしたDeNAを2024年限りで戦力外となり、阪神に移籍した。入団会見で報道陣の多さに「FAで来たわけじゃないのに」と衝撃を受けるなど、違う環境で過ごした時間は新鮮そのものだった。今季は2年ぶりにリーグ優勝を果たすなど7年連続Aクラスという“強さの秘訣”にも触れることができた。2024年12月3日、西宮市