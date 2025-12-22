イベント盛りだくさんの12月。食事の準備に追われても、かたまり肉さえあれば、あっという間にごちそう気分。せいろにおまかせで、ジューシーなメイン料理が完成します。箸を入れればほろっとほどけ、味は中までしっかりしみ込んで感動のおいしさ。青菜と一緒に盛れば華やかさが増し、大人も子どもも大満足です。『豚かたまり肉のごちそう蒸し』のレシピ材料（2〜3人分）豚肩ロースかたまり肉……400g 青梗菜などの青菜……1株（15