（資料写真）神奈川県内で２０２４年に発生した労働災害（労災）による死傷者数（休業４日以上、新型コロナウイルス感染症を除く）は８２３１人となり、７年連続で増え、過去３０年間で最多となった。２５年は１１月末時点で死傷者数は減少しているものの、死亡者数は３８人に上り、過去５年間で最多のペース。人手不足が深刻化する中、労働者の高齢化などが背景にあるとみられ、対策が急務となっている。厚生労働省神奈川労働