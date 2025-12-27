アップル（Apple）は、Apple Storeにおける2026年の初売りを予告した。初売りは2026年1月2日～5日に開催される。 対象製品の購入者には、最大3万8000円分の「Apple Gift Card」がプレゼントされる。2026年の「Apple Gift Card」は、デザインが従来から一新され、水引を使ったりんごのデザインとなっている。 さらに、対象のiPhoneを購入すると、先着6万5000人にダルマデザインの特別な「AirTag」がプレゼン