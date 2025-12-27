アップル（Apple）は、Apple Storeにおける2026年の初売りを予告した。初売りは2026年1月2日～5日に開催される。

対象製品の購入者には、最大3万8000円分の「Apple Gift Card」がプレゼントされる。2026年の「Apple Gift Card」は、デザインが従来から一新され、水引を使ったりんごのデザインとなっている。

さらに、対象のiPhoneを購入すると、先着6万5000人にダルマデザインの特別な「AirTag」がプレゼントされる。対象iPhoneは、iPhone 16e、iPhone 16、iPhone16 Plusとなる。

このほか、「Bic Style」、「B-PARK+」などのApple専門店でも2万260円以上の購入で、毎日先着19名にAppleロゴ入りハンドルサーモボトルが貰えるキャンペーンが実施される。また、Apple Watch Series 11とAirPods 4が2026円オフで購入できる。期間は2026年1月1日～1月3日まで（1月1日が休館の店舗は1月2日から1月4日まで）。