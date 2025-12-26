12·î14Æü¡¦15Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¡¦TBS·Ï¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡£ÎáÏÂ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Vaundy¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤¬¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ®¤¤Í¾±¤¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤Ë¡¢TVer¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¡ÚÂè£±Ìë¡Û¡Öºî¤ë¥â¥Î¤Ø¤ÎÉÔÅ¨¤Êââ»ý¡×¨¡¨¡¡£¸ÉÆÈ