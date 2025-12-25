東京・赤坂の個室サウナで15日、30代の夫婦が死亡した火事で、警視庁は、サウナ店の関連会社の事務所などに家宅捜索に入りました。警視庁が業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入ったのは、赤坂の個室サウナ「SAUNATIGER」の関連会社の事務所などです。この個室サウナでは今月15日、座席や壁が焦げる火事があり、美容室経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡しました。これまでの取材で、サウナ室の床に落ちているのが見つかったド