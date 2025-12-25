■低温と大雪に関する早期天候情報（近畿地方） 【画像】全国の天気を地方ごとに 令和７年１２月２５日１４時３０分 大阪管区気象台発表 近畿地方１月３日頃からかなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差－１．９℃以下 近畿日本海側１月３日頃から大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比２９４％以上 近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆わ