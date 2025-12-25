■低温と大雪に関する早期天候情報（近畿地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２９４％以上

近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３１日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、近畿日本海側では降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。





＜参考＞この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。地点 平年値柳ケ瀬 ２６センチ今津 １３センチ彦根 ４センチ峰山 １２センチ舞鶴 ７センチ香住 １１センチ豊岡 １０センチ和田山 ９センチ

■中国地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２７２％以上

中国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。





＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

西郷 ５センチ

松江 ４センチ

横田 ２２センチ

赤名 ２５センチ

瑞穂 １７センチ

弥栄 １２センチ

境 ４センチ

米子 ６センチ

倉吉 ７センチ

鳥取 ８センチ

大山 ４０センチ

智頭 １５センチ

上長田 ２６センチ

千屋 １９センチ

津山 ２センチ

高野 ３０センチ

八幡 ２９センチ

大朝 １７センチ

四国地方は

低温に関する早期天候情報（四国地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

四国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■九州北部地方は

低温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和７年１２月２５日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） １月２日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．３℃以下

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い日もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月２日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■九州南部・奄美地方は

低温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 １月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、１２月２８日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い所もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月３日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■沖縄地方は

低温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和７年１２月２５日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 １月４日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

沖縄地方の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低いでしょう。その後は寒気が緩むため平年並か高いですが、１月４日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

