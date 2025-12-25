東京・お台場にある完全屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が2025年12月25日、来年2月末をもって「グランドフィナーレ」を迎えることを報告した。25年3月1日に大幅リニューアルしたばかりイマーシブ・フォート東京は、22年8月末に完全閉館した大規模複合集客施設内のショッピングモール「ヴィーナスフォート」の跡地を利用して24年3月に開業した没入型テーマパークだ。「さぁ、感動の最前列へ」をキャッチコピーに、