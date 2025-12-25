auオンラインショップでiPhone16の価格変更 2年間で実質47円にケータイ Watch

auオンラインショップでiPhone16の価格変更 2年間で実質47円に

  • KDDIがオンラインショップでiPhone 16(128GB)の価格を変更した
  • 他社から乗り換えと「スマホトクするプログラム」適用で実質負担額47円に
  • 「BASIO active 3」の割引後の価格が変更され、一括50円となる
