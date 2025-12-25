１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で試合前に対戦相手から不意打ちビンタを浴びて失神、その後、くも膜下出血が判明した竜が２４日、自身のＸを更新。夫人が第３子を妊娠したことを公表した。エコー写真とともに「サプライズクリスマスの日に第三子の妊娠がわかりましたまだ小さくてエイリアンだけど来年の夏頃に生まれてくる予定男の子男の子３人目は男の子欲し