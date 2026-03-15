朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」（２０日、ＩＧアリーナ）に出場予定だったものの、度重なるネタバレで試合が中止となり、出禁処分となった関東最大級ギャング集団元最高幹部の内藤裕が１５日、自身のＳＮＳを更新。「今回ブレイキングダウン関係者スポンサーの皆様リスナーの皆様にご迷惑をお掛けしました！」と陳謝した一方で「今現在チケット