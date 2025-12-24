¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢12·î29Æü¡Ê·î¡ËÌë£¹»þ¤è¤ê¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç