偉業へ視界良好だ。来年１月２、３日の第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、青学大の原晋監督（５８）が単独インタビューに応じ、史上初となる２度目の３連覇へ向けて青写真を明かした。前回大会の優勝メンバーが６人抜け、新チーム結成時には「箱根駅伝、勝つ確率は０％だよ」と厳しい言葉を発するも、約１年の月日を経て「優勝候補」としての戦力をしっかり整えてきた。エース兼主将の黒田朝日（４年）に