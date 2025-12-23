日本初の女性首相となり、国内外から高い注目を集めている高市早苗氏。国会答弁が招いた中国との緊張状態などは危惧されているものの、「午前3時の勉強会」なども"評価"され、高市内閣は発足以降、高い支持率で推移している。 【写真】33年前、参議院選挙に初出馬した時の高市早苗氏。他、安倍晋三元首相と会話をする高市早苗氏などもそこでにわかに巻き起こっているのが、早期の解散総選挙説だ。今国会会期後の年末解散