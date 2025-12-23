膝の裏を抑えながら苦悶の表情を浮かべる南野(C)Getty Imagesワールドカップまで約6か月となった段階で、日本代表にとって最悪の事態が起きた。現地時間12月21日に行われたフランスカップのオセール戦（2-1）で、モナコに所属する南野拓実が左膝を負傷。担架で運ばれた日本代表FWについて、クラブは検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷であると発表した。全治期間は明らかにされていないものの、北中米ワールドカップへの出