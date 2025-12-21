スターバックス コーヒー ジャパンは、2025年12月26日から、定番商品『チョコレートチャンクスコーン』をリニューアルし、季節限定『抹茶&ホワイトチョコスコーン』とともに販売開始する。さらに、スタバ初のグルテンフリー商品『米粉カステラ』『抹茶の米粉カステラ』も発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。〈定番スコーンをリニューアル〉スターバックスは、1996年に日本に上陸した。当時、ワシントン州シアトル発