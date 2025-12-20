◇第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 早稲田大学26-21天理大学(20日、ヤンマースタジアム)全国大学ラグビーフットボール選手権大会・準々決勝は20日、4試合が行われベスト4が決まりました。関東大学対抗戦3位の早稲田大学は関西大学ラグビーAリーグ1位の天理大学と対戦。両チーム2本ずつトライを奪い12-14と2点ビハインドの早稲田は前半31分、自陣22メートルラインから日本代表のFB・矢崎由高選手がキックフェイントで