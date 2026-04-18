今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの三浦璃来、木原龍一組は将来的に指導者になることを見据えており、日本での普及や後進育成を目指す。新たな門出を迎えたりくりゅうが、春の装いで園遊会に出席した。華やかな和装で天皇、皇后両陛下との歓談を楽しんだ。2人は「今後はペアをもっともっと知っていただけるように、さまざまな活動に挑戦し、ゆくゆくは2人で指導者になれるよう勉強させていただきたい」