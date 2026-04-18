今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの三浦璃来木原龍一組は将来的に指導者になることを見据えており、日本での普及や後進育成を目指す。新たな門出を迎えたりくりゅうが、春の装いで園遊会に出席した。華やかな和装で天皇、皇后両陛下との歓談を楽しんだ。2人は「今後はペアをもっともっと知っていただけるように、さまざまな活動に挑戦し、ゆくゆくは2人で指導者になれるよう勉強させていただきたい」