◆米大リーグカブス―メッツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）メッツの千賀滉大投手（３３）が１７日（日本時間１８日）、敵地のカブス戦で今季４試合目の先発登板。３回１／３で６安打７失点（自責６）で降板し、今季初勝利を逃した。アスレチックスとドジャースに連続スイープされ、メッツは８連敗中。連敗ストッパーの期待を背にマウンドに上がったが、１死から四球と安打で１死一、三塁とされた。続く