プレミアリーグで、日本代表MF田中碧の評価が高まっている。今月オールド・トラッフォードで行われた一戦では、リーズ・ユナイテッドの一員としてマンチェスター・ユナイテッド相手に存在感を発揮し、2−1の勝利に貢献。このパフォーマンスが関係者の目に留まり、今夏の補強候補に浮上しているという。『TEAMTALK』が報じている。田中は出場機会の少なさに不満を抱いており、今夏の移籍に前向きとされる。フライブルクなどドイツ勢