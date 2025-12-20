【続続・あの有名人の意外な学歴】#6中学受験で慶応普通部に進んだ石坂浩二も圧倒された「幼稚舎」組の生意気さ 大学時代に石井ふく子の目にとまる松村北斗◇◇◇「およそジャニーズらしくない」旧ジャニを長年取材してきた女性誌記者がこう評するのはSixTONESの松村北斗（30）だ。ジャニーズを目指したのは地元・静岡県島田市の公立小学校5年の時。ドラマ「クロサギ」（TBS系）を見て、主演の山下智久（40）みた