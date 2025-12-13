テレビアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN！』が2026年10月に20周年を迎えることを記念して、20th ANNIVERSARY特設サイトがオープンした。“20th ANNIVERSARY YEAR”では、様々な企画を展開していくことが決定しており、第1弾として、アニメのキャラクターデザインを務めた田中将賀氏描き下ろしの「20th ANNIVERSARYビジュアル」やPVが公開された。【動画】懐かしいシーン！『家庭教師ヒットマンREBORN！』20周年PVビジュアルに