お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が18日、X（旧ツイッター）を更新。首都高速中央環状線山手トンネル内で発生した車両火災により立ち往生し、避難したことを報告した。「仕事移動中…高速道路、車が全く動かない。そのうち爆音でサイレンが流れ始めた。山手トンネル内で火事」と書き出し、トンネル内で立ち往生する動画をアップ。動画には避難を呼びかける緊急放送の音声も収録されており「…ものすごく怖い