「なにがクリスマスじゃあい！」アニメ「巨人の星」の第92話「折り合わぬ契約」が、12月24日午後10時から、トムス・エンタテインメントの公式YouTubeチャンネル「TMSアニメ公式チャンネル」でプレミア公開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回配信される「折り合わぬ契約」では、野球ロボットとして生きてきた主人公・星飛雄馬が、ひょんなことからクリスマスパーティーを企画するものの、誰からも