〈“2番目の妻”倍賞美津子の手料理を囲んだことも…新日本プロレス黄金期の“付き人”が回想する「アントニオ猪木一家」との思い出〉から続くアントニオ猪木の死去から約3年。「プロレスは最強の格闘技である」という信念のもと、猪木は所属選手に本物の強さを求め続けた。7人の元レスラーが「“過激なプロレス”の舞台裏」を語り尽くした書籍『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より、新倉史祐(ふみひろ)に