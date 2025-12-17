まるで学習ノートに描かれた落書きが、命を吹き込まれて動き出したかのよう。個人ゲーム開発者のkagaya氏は、制作中のRPG「UGOMEKU NOTE」の体験版を12月17日19時頃に公開すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■懐かしくて新しい「手描き」の世界本作は、「RPGツクールMV」を使用して制作されている個人開発RPGで、最大の特徴は鉛筆で描かれたようなモノクロの手書き風グラフィック。公開さ