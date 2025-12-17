愛知県知立市の自宅に妻とみられる遺体を放置したとして、78歳の男が死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察によりますと、知立市の無職・浅田吉雄容疑者(78)は2023年頃から、年齢・性別不明の遺体を自宅に放置した死体遺棄の疑いが持たれています。浅田容疑者は16日、道路交通法違反の疑いで任意の取り調べを受け、その後自宅に送った警察官が白骨化した遺体を発見したということです。警察は、遺体は連絡が取れなくなって