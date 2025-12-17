「静かな退職（Quiet Quitting）」という言葉をご存じでしょうか。これは、会社で与えられた必要最低限の仕事だけをこなし、それ以上の貢献やキャリアアップを求めない働き方を指します。“誰よりも遅く出勤して誰よりも早く退勤する”竹内昌仁さん（仮名・55歳）もこの働き方を実践するひとりです。「なんで辞めないんだ」などと陰口をたたかれることもあるようですが、本人はまったく気にしていません。いったいなぜなのか、詳し