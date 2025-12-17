「静かな退職（Quiet Quitting）」という言葉をご存じでしょうか。これは、会社で与えられた必要最低限の仕事だけをこなし、それ以上の貢献やキャリアアップを求めない働き方を指します。“誰よりも遅く出勤して誰よりも早く退勤する”竹内昌仁さん（仮名・55歳）もこの働き方を実践するひとりです。「なんで辞めないんだ」などと陰口をたたかれることもあるようですが、本人はまったく気にしていません。いったいなぜなのか、詳しくみていきましょう。

周囲の目なんて関係ない…55歳“万年ヒラ社員”の日常

「『あいつ、なんで辞めないんだ？』と言われているのを耳にしたこともあります（笑）」

筆者が登壇するセミナーをきっかけに知り合った竹内さんは、そう笑いながら話してくれました。

年収400万円の竹内昌仁さん（仮名・55歳）は、出世とは無縁の会社員です。

毎日遅刻ギリギリに出社し、オフィスの隅の席で黙々と仕事をこなし、定時ぴったりに退社。現場の感覚としては「定時より前に帰っている」と思えるほど、鮮やかに姿を消します。

竹内さんがこのような働き方を選択したのはいったいなぜなのでしょうか。

上司も黙認…“万年ヒラ社員”の秘密

実は竹内さん、親の相続をきっかけに、20年ほど前から不動産投資をはじめたそうです。相続した1,000万円を元手に築30年の中古マンションを購入し、それ以来、給与とは別に家賃収入を得る生活を送っています。

入居者が途切れることはなく、大家業は順調そのものだったものの、やがて老朽化にともなう修繕リスクに不安を抱くようになりました。そんな矢先、不動産市場の価格上昇のタイミングを見事に捉えて売却に成功。新たな物件を購入し、賃料収入を増やします。

そのほかにも、個別株や投資信託など、金融資産の運用にもコツコツ取り組み続けた結果、総資産はついに1億円を突破したのでした。

また竹内さんは、一度会社に退職を申し出たことがありました。しかし、勤務先の人手不足という背景もあり「頼むから残ってくれないか」と上司に引き留められ、勤務を続けているという経緯があります。そのため竹内さんの勤務態度をとがめる上司はいません。

竹内さん自身も、厚生年金や健康保険といった、会社員ならではの手厚い「社会保険制度」の恩恵を踏まえ、定年までいまの生活を続けるつもりです。

「竹内さんがラッキーなだけ」ではない

竹内さんが資産1億円に到達できた背景には、「早い段階で第2の収入源を確立し、時間を味方につけたこと」が大きく影響しています。

相続で受け取った1,000万円を浪費せず、収益を生む不動産や投資に回したことで、賃料収入と金融資産の複利効果が時間の経過とともに利益を積み上げていきました。

「不動産投資なんて高収入で余裕のある人しかできない」と考える人も多いでしょう。しかし実際には、収入の多寡よりも「時間」と「継続」が資産形成の成果を左右します。

資産形成において重要なのは、一度に大きな資金を投入することではなく、失敗を最小限に抑えながら「続けられる仕組み」をつくることです。

生活費と仕事は会社に依存しつつ、投資による収入をもう1つの柱として資産を築いていく。現役世代のうちに複数の収入源を確立しておけば、老後の自由度は格段に高まります。

勤務先が許せば明日からでもはじめたい「会社員に人気の副業」

会社員に人気の副業としては、主に以下の3つが挙げられます。

1．パソコンで完結できる業務委託型の案件

パソコン1台で取り組める副業は、会社員にとってはじめやすい選択肢のひとつです。Web制作やライティング、動画編集、SNS運用代行などは需要が拡大しており、クラウドソーシングサービスでも豊富に案件があります。会社の定時後や休日を活用し、パソコンさえあれば場所に縛られず取り組める点も大きなメリットです。

最初は収入がわずかでも、少しずつスキルと経験を積み重ねることで収入が増える可能性があります。自分の能力がお金になる経験は自己肯定感につながるだけでなく、本業のキャリアの幅を広げる点も魅力でしょう。

2．飲食業や現場作業などでのアルバイト

勤務時間の前後や休日を使って、飲食業や現場作業など、別の会社でアルバイトとして働くことも副業のひとつです。ただし、たしかに収入は増えるものの、肉体的・精神的に疲弊し、メインの業務に悪影響をおよぼす可能性があるため注意しましょう。くれぐれも無理は禁物です。

資産運用も、見方によっては立派な副業のひとつです。不動産投資は家賃収入という「ストック型」の収入源を生み、株式などへの投資は値上がり益を期待できます。

一方、資産運用にはどんな金融商品にも価格変動リスクがあり、大きな損失が発生する可能性があります。単に月々の収入を増やすために副業をするというのもひとつの方法ですが、長期的な視点で、将来の準備として長期的な視点で取り組みましょう。

多様化の時代といわれるなか、それぞれが自分に合った働き方を模索していくことが重要かもしれません。

安定基盤を活かしつつ「収入源の多様化」を

現在の収入や年齢にかかわらず、いまの行動しだいで将来の姿は変えられます。竹内さんのような副業で複数の収入源を持つことはもちろん、勤務先を変えずに資格取得によって手当収入を増やしたり、支出を減らして余剰資金を資産形成に回すというのも立派な資産形成方法のひとつです。

資産形成の基本は、長い時間をかけてコツコツと継続すること。会社員という安定基盤を活かしながら、副業や投資で収入源を複線化していくことが、これからの時代の賢い生き方といえるでしょう。

大竹 麻佐子

ゆめプランニング 代表

ファイナンシャルプランナー（CFP）

相続診断士