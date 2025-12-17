年の瀬になると、上野の「アメ横」と並んで魚介類などを求める客でごった返す、東京・築地場外市場（中央区）。移転した豊洲市場（江東区）とは違って、歴史を感じさせるノスタルジックな街並みに、寿司店や鮮魚店、玉子焼き店、青果店など、400軒ほどの店が軒を連ねる。中央卸売市場がなくなった後も、むしろ客足は増え続けている。この場外市場にとって、かき入れ時となる12月に異変が起きた。総合案内所「ぷらっと築地」に、