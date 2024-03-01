東京の台所・豊洲市場に隣接する注目の商業施設がオープンした。2024年2月1日から営業が始まったのは、食楽棟『豊洲場外 江戸前市場』と、温浴棟『東京豊洲 万葉倶楽部』から構成される商業施設『豊洲 千客万来』。80年以上に…東京の台所・豊洲市場に隣接する注目の商業施設がオープンした。2024年2月1日から営業が始まったのは、食楽棟『豊洲場外 江戸前市場』と、温浴棟『東京豊洲 万葉倶楽部』から構成される商業施設『豊洲 千