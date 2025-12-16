FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。男子最優秀GK賞はイタリア代表でマンチェスター・シティーのGKジャンルイジ・ドンナルンマ（26）を初選出。イタリア代表として17年のブッフォン（ユベントス）以来8年ぶり2人目の快挙となった。ドンナルンマは24ー25シーズン、パリSGでクラブ史上初の欧州3冠制覇に貢献。国内スーパー杯制覇を含めれば4冠という快挙を達成。今夏のクラブ