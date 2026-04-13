フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さん（３５）が、イケメンとのハグショットを披露した。１３日までにスペイン出身のプロフィギュアスケーター、エルネスト・マルティネスさんのインスタグラムに登場。マルティネスさんは「ＪｕｓｔｐｕｒｅＬＯＶＥ」（ただ純粋な愛）とつづり、眼鏡をかけてオフモードの真央さんと顔を近づけた２ショットなどをアップ。フォロワーからは「美しい」「相変わらず仲良し」などの声が