【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELの公式YouTubeチャンネル内人気バラエティコンテンツ「MAZZEL ROOM #まぜべや」。そんな「まぜべや」の12月16日20時公開回に、結成20周年を迎えたAAAの宇野実彩子、日高光啓、與真司郎がゲスト出演した。 ■SEITOへのドッキリ企画として敢行 今回のゲスト出演は、MAZZELメンバーのSEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、SEITO本人には事前に知