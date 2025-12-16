MAZZEL公式YouTube人気企画「MAZZEL ROOM #まぜべや」にAAA宇野実彩子＆日高光啓＆與真司郎がサプライズ出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELの公式YouTubeチャンネル内人気バラエティコンテンツ「MAZZEL ROOM #まぜべや」。そんな「まぜべや」の12月16日20時公開回に、結成20周年を迎えたAAAの宇野実彩子、日高光啓、與真司郎がゲスト出演した。

■SEITOへのドッキリ企画として敢行

今回のゲスト出演は、MAZZELメンバーのSEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、SEITO本人には事前に知らされないドッキリ企画として敢行。企画内で目隠しをした状態でとある対戦に臨んでいたSEITOが、その相手が実はAAAのメンバーであることに気づくという仕掛けが用意されていた。

予想外の展開のなかで対戦相手の正体が明かされ、憧れの存在を前にしたSEITOの率直なリアクションも見どころだ。

なお今回の共演は、バラエティ企画でありながら、AAAとMAZZELの音楽的なつながりも背景に実現。MAZZELの11月26日に発売された4tシングルの表題曲「Only You」は、楽曲とMVの両方で、AAAの人気曲「愛してるのに、愛せない」へのオマージュが散りばめられている。話題のコンテンツならではのメンバーの素顔や個性が垣間見える笑いに溢れたトークとともに、世代を越えた音楽のつながりを感じられる特別な回をぜひ楽しもう。

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

AAA OFFICIAL X

https://x.com/AAA_staff

AAA OFFICIAL nstagram

https://www.instagram.com/aaa_official_jp/