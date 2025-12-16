東京・赤坂の個室サウナ店で15日、客の男女2人が死亡する火災が発生した。亡くなった男女2人は夫婦で、意図せずサウナ室に閉じ込められた可能性があると、その後の調べで判明した。 〈画像〉「超高級店」サウナタイガーのジャグジーやサウナに入る若い女性と食べ放題飲み放題のゴージャスな店内写真 119番通報を受け、消防が駆けつけるとドアの取手が内側と外側のいずれも取れており、ドアの開閉が自由にでき