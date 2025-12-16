山西省陽泉市で出土した大型の珪化木。（陽泉＝新華社配信）【新華社太原12月16日】中国山西省自然資源庁はこのほど、同省陽泉市平定県の道路工事現場で複数の珪化木（けいかぼく＝木の化石）が出土したと明らかにした。うち1本は保存状態が良く、直径は1メートル、露出部分の長さは5メートルだった。専門家の鑑定で、化石の地層は二畳系の山西層に属し、ペルム紀（二畳紀）初期の約2億9千万年前と判明。中国の古生物化石基準