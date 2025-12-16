イメージや感覚では「理解できない、実践できない」ことがゴルフには多々ある。それらをクリアにした１冊が『ゴルフスイング物理学』だ。「効率よくうまくなれる！」と評判の理論を毎月少しずつ紹介する。 クラブと腕の動かし方に合わせた体幹と下半身の使い方インパクトからフォローに向かって「右のワキ腹を縮める」 トップで伸びていた右ワキ腹が、ダウンスイングでは縮む。それによって頭が後ろに残っ