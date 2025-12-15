¤Ï¤ó¤Ë¤ã.ÀîÅç¡¢¼÷»Ê¿¦¿ÍÅ¾¿È¤Ç¡È·î240Ëü±ß¡É¡ÈÍ½Ìó2¤«·îÂÔ¤Á¡É¤Ë¾×·âÁö¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÇä¾å¤Ï·î240Ëü±ß¡É¡ÈÍ½Ìó2¤«·îÂÔ¤Á¡É¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢2025Ç¯¤Ë·Ý¿Í³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö·Ý¿Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò°ìµó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý¿Í³¦¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤êµ¯¤¤Æ¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¿¹ÅÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.ÀîÅç¤¬¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ËÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÀîÅç¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Å¹¤òÄ¾·â¤·¡¢¡È¼÷»Ê¿¦¿Í¡¦ÀîÅç¡É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½é½Ð¤·±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
VTRÃæ¤Ë¤ÏÇò°á»Ñ¤Ç¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÀîÅç¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶µ¼¼¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤«¤é¡ÖÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£ÀîÅç¤ÏÅ¾¿È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ÏÍ£°ì¡¢°û¿©¶È¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤È1ÂÐ1¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡Ø·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼÷»Ê²°¤Ë¡Ë¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÀîÅç¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾Å¹¤Î¸Ä¼¼¤ò½µ2Æü¤Ç´Ö¼Ú¤ê¤·¡¢¡Öò¿ ÀîÅç¡×¤È¤·¤Æ2»þ´Ö¤Î¥³¡¼¥¹¤ò´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Í½Ìó¤Ï¡È2¤«·îÂÔ¤Á¡É¤È¤¤¤¦À¹¶·¤Ö¤ê¤âÌÀ¤«¤·¡¢1¿Í2Ëü5000±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢6¿ÍÀÊ¡ß1Æü2ÁÈ¡á1Æü30Ëü±ß¡¢½µ2Æü¤Ç·î240Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¶ÃØ³¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
