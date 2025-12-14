日本でお金持ちが多い場所と聞くと、東京や大阪、横浜や神戸など、大都市をイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし、日本にはあまり知られていない“お金持ちの村・町”が数多く存在します。誰もが知る避暑地の代表、長野県・軽井沢町もそのひとつです。観光地・別荘地のイメージが強い軽井沢ですが、いまや住民が「稼げる町」に変貌を遂げています。そんな軽井沢の発展と特徴について、経営コンサルタントの鈴木健二郎