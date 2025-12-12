¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬11ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ç¡¢2µé·úÃÛ»Î»î¸³¹ç³Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤«¤é»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¤·¤Æº£Ç¯½é¤á¤Æ¼õ¸³¤·¡¢¸«»ö°ìÈ¯¹ç³Ê¡£º£·î2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¹ç³Ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ÇÅÓÃæ·Ð²á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬20ËçÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ë2Ëç¤·