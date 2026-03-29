俳優宍戸開（59）が28日、Xを更新。小泉進次郎防衛相に対し、直言した。小泉氏は27日、自身のXに「もうすぐ防衛省は新たな仲間が入省してきます。今日は4月1日の入省式に備え、全国の新入職員に向けたメッセージを撮影しました」などと投稿した。宍戸はこの小泉氏のポストを引用。「その前に謝るべきでは？」と指摘した。宍戸は具体的には記していないが、中国大使館に自衛官が侵入した件について、小泉氏は27日の閣議後会見で「法