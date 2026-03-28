3月27日、作家・タレントとして活動する乙武洋匡氏が自身の公式Xを更新し、参政党の梅村みずほ議員の投稿内容に疑問を投げかけ、ネット上で賛否の声が広がっている。発端となったのは、梅村議員が同日に投稿した子どもの自殺に関する内容だった。《少子化が進む中、五体満足で生まれてきた大切な子どもたちの自殺が過去最多に》と現状に触れ、《政治家の1人として子どもたちに申し訳ない》と自責の念を示していた。これに対